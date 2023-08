Dy zyrtarë të bashkisë Malësi e Madhe janë rrahur në grushta me njëri-tjetrin. Një debat mes tyre brenda në zyrë ka bërë që të shkojë deri në dhunë fizike. Sipas policisë vendore të Shkodrës shtetasi Rasim Smakaj, 60 vjeç me detyrë drejtor i Rrugëve Rurale, Emergjencave Civile, Ujitjes dhe Kullimit në bashkinë e Malësisë së Madhe ka goditur me grushte shtetasin Enver Rexhvelaj, 64 vjeç, ky i fundit Përgjegjës i Sektorit të Emergjencave Civile po në bashkinë e Malësisë së Madhe. Dy zyrtarët sipas burimeve kanë nisur debatin mes tyre për çështje drejtimi të zyrës së emergjencave. Smakaj dhe Rexhvelaj kanë pretenduar të dy se janë shefa të njëri-tjetrit dhe kjo ka bërë që të përdoret dhuna fizike.

Në debat e sipër drejtori Smakaj ka goditur me grusht përgjegjësin Rexhvelaj. Ky i fundit është dërguar në spital për mjekim pasi ka marrë lëndime të lehta dhe më pas ka denoncuar në polici dhunën e ushtruar ndaj tij si dhe ka treguar edhe debatin që ka sjellë këtë ngjarje të çuditshme. Në këtë mënyrë policia vendore e Shkodrës ka proceduar penalisht në gjendje të lirë shtetasin Rasim Smakaj ndërsa rasti është referuar edhe në prokurorinë e Shkodrës teksa vijojnë veprimet për verifikimin e këtij kallëzimi që sipas policisë ka ardhur për motive të dobëta.

Ndërkohë policia vendore e Shkodrës ka proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe 6 shtetas të tjerë. Është proceduar shtetasi me inicialet B.C, 45 vjeç, banues në Shkodër pasi në dyqanin në pronësi të tij, në rrugën “Nuri Bushati”, u sekuestruan 6 celularë të cilët u gjetën pa faturë blerjeje. Gjithashtu në dyqanin e 45 vjeçarit u gjetën 3 shtetas të paregjistruar në organet kompetente, si punonjës të këtij subjekti. Nga ana tjetër specialistët e qarkullimit rrugor kanë referuar materialet në Prokurori ku ka filluar procedimi në gjendje të lirë për 6 shtetas dhe për një 16-vjeçar, pasi u kapën duke drejtuar motomjetin përkatës, pa leje drejtimi.