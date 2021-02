Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu bëri me dije se mjekët në spitalet rajonale që kanë trajtuar pacientë me COVID janë trajtuar me bonus në varësi të ngarkesës, e ndërsa tashmë që janë me kohë të plotë do të marrin edhe bonusin e plotë.

“Në bazë të punës që kanë bërë i kemi shpërblyer me bonus, sipas ngarkesës që kanë pasur. Sigurisht tani duke qenë se do të jenë në një kohë të plotë do të trajtohen me bonus”, tha ministrja.

Aktualisht mjekët në spitalet COVID marrin 1000 euro e ndërsa infermierët nga 500 euro shpërblim.