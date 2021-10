Ministrja e Shëndetësisë ka ndarë foto me Gjinovefën, një nga gratë që ka luftuar dhe ka arritur të fitojë betejën me kancerin e gjirit. Manastirliu shprehet se ajo është shembull për shumë gra që sot përballen me sëmundjen e rëndë.

“Gjinovefa është ndër ato gra të forta, që me kurajë të jashtëzakonshme ka luftuar dhe ia ka dalë ta fitojë betejën me kancerin e gjirit. Sot, është shembull frymëzues për shumë gra që përballen me sëmundjen e rëndë.

Nuk do të reshtim këtë tetor dhe çdo ditë të vitit, të çojmë zërin tonë te çdo grua, që të marrë pak kohë për kontrollin e gjirit, sepse diagnostikimi i hershëm, të shpëton jetën”, shkruan ministrja.