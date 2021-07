Presidenti i Repbulikës, Ilir Meta, në një postim në “Facebook”, ia ka vendosur sërish theksin marrëdhënieve shumë të mira që vendi ynë ka me Hungarinë.

Sipas Kreut të Shtetit, ato datojnë që në kohën e Skënderbeut, e u thelluan akoma më shumë, në kohën e Mbretëreshës Geraldine Appony.

Meta thotë ndër të tjera, se në 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, që do të festohet vitin e ardhshëm, do të kremtohet me të gjithë madhështinë, që sipas tij, meriton kjo lidhje kaq e fortë.

Postimi i plotë i Ilir Metës:

Marrëdhëniet e shkëlqyera miqësore, historike dhe tradicionale mes Shqipërisë dhe Hungarisë kanë rrënjë të forta, sepse u zhvilluan dhe u thelluan nga aleanca strategjike mes Heronjve tanë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe Janosh Huniadi, për të vazhduar më pas me ndihmën e çmuar hungareze për krijimin e shtetit modern shqiptar më 1912 dhe deri në kohët e sotme, kur Hungaria qartësisht është një mbështetëse e palëkundur e integrimit europian të Shqipërisë.

Por në të gjitha takimet e mia në Budapest, nuk mund të mos theksoja se marrëdhëniet mes dy popujve tanë fituan një shkëlqim të veçantë dhe tepër domethënës kur vendi ynë pati fatin e madh të kishte për Mbretëreshë, “Trëndafilin e bardhë të Hungarisë”, shumë të dashurën dhe të paharruarën Geraldine Appony, e cila gjithë jetën e saj ja dedikoi Shqipërisë, begatisë, përparimit dhe europianizimit të plotë të saj, me dashuri dhe besnikëri të përjetshme.

Mbështetur mbi këtë trashëgimi kaq të vyer, jam i bindur se 100-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Hungarinë, vitin e ardhshëm, do ta kremtojmë me të gjithë madhështinë, që meriton lidhja kaq e fortë mes dy popujve tanë.