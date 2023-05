Ngjarja makabër me 9 të vrarë në një shkollë në Serbi ka tronditur të gjithë Serbinë. 9 persona, mes tyre 8 nxënës të një shkolle, dhe roja kanë humbur jetën, ndërsa 7 të tjerë janë plagosur, ndërkohë që dy prej tyre janë në gjendje të rëndë. Ndërkohë, Serbia ka shpallur 3 ditë zie kombëtare për të nderuar viktimat e masakrës.

“Në emër të Ministrisë së Arsimit, shpreh keqardhjen time më të thellë për tragjedinë më të madhe që i ndodhi Serbisë dhe sistemit tonë arsimor. Askush nuk mund t’i kthejë fëmijët te prindërit e tyre.Ngjarja ka ndodhur rreth orës 08:40 kur një nxënës i klasës së shtatë ka kryer një akt brutal për herë të parë në Serbi. I jam mirënjohës mjekëve, si dhe mësuesve dhe të gjithëve që u përpoqën të parandalonin tragjedinë. Një ekip psikologësh ndodhet në vendngjarje për të ndihmuar nxënësit dhe punonjësit. Është e paimagjinueshme kur i sheh ato skena, si ishte për ata fëmijë. Qeveria ka marrë vendimin për shpalljen e tri ditëve zie duke filluar nga dita e premte.

Sot pasdite nuk do të ketë mësim. Nga nesër mësimi do të fillojë me një minutë heshtje. Serbia është një pjesë e botës ku gjëra të tilla ndodhin gjithnjë e më shpesh. Ndikimi i internetit dhe lojërave, si të thuash, i vlerave perëndimore, është katastrofik dhe është i nevojshëm një kthesë totale,” thuhet në deklaratën e ministrisë.