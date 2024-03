Bashkimi Evropian është i tronditur dhe i tmerruar nga raportet e një sulmi terrorist në Bashkinë Crocus në Moskë, tha Peter Stano, zëdhënësi kryesor për çështjet e jashtme të BE-së, në një postim në rrjetin social X.

“BE dënon çdo sulm kundër civilëve. Mendimet tona janë me të gjithë ata qytetarë rusë të prekur”, tha Stano.

Sipas të dhënave paraprake, 40 persona u vranë dhe më shumë se 100 u plagosën si rezultat i të shtënave masive në Bashkinë Crocus në rajonin e Moskës, njoftoi Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë.

Russia: 🇪🇺 is shocked and appalled by the reports of a terrorist attack in the Crocus City Hall in Moscow.

The EU condemns any attacks against civilians.

Our thoughts are with all those Russian citizens affected.

