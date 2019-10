Një vajzë 13-vjeçe është rrëmbyer pasditen e sotme në kryeqytet rreth orës 17:00.

Sipas policisë, në rrugën “Ndre mjeda” te zona e ‘Ish-parkut të Autobusëve’ dy persona me maska ende të paidentifikuar kanë marrë jashtë dëshirës në automjet me forcë 13-vjeçaren duke u larguar me shpejtësi.

Vajza që është rrëmbyer është me inicialet S.B. me diabet tipit 1 dhe është me përdorim insuline 4 herë në ditë.

Nëna e vajzës së rrëmbyer paditen e sotme në Tiranë në një prononcim ka rrefyerse “nga cfarë më ka raportuar vajza e vogël, kur ka zbritur nga furgoni rreth orës 15:15 ka qenë duke u kthyer, kur i ka lënë furgoni para pallatit, dikush i është afruar dhe i ka vënë dicka te goja dhe e ka marrë dhe e ka futur në makinë.

Për ne është gjendje shoku. Nuk kemi pasur asnjë konflikt.Vajza eshte me diabet dhe mjekohet me insulinë dhe tani që flasim duhet të bënte insulinën.Merr iInsulinë abitra dhe lancus merr në darkë, njëherë në 24 orë.

Vajza është me diabet tipi 1 mjekohet me insulinë, duhet të ushqehet dhe duhet të bëjë insulinën. Tani duhet të pijë insulinë apidra, dhe insulinë lantus merr në darkë që e ka një herë në 24 orë.