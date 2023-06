Matura Shtetërore 2023 zhvillon sot provimin e fundit, atë të lëndëve me Zgjedhje!

Mbi 30 mijë maturantë do t’i nënshtrohen këtij testi, i cili do të nisë në orën 10:00 dhe do të zgjasë 2 orë e 30 minuta.