Vaksinat e koronavirusit mbërritën në Greqi nën mbrojtjen e rreptë të policisë, në mjediset e tyre të posaçme të sigurisë në Kryoneri, pak pas orës 07:00 të mëngjesit të së shtunës. Këto janë 9,750 dozat e para të vaksinave të Pfizer/BionTech, të cilat mbërritën vonë në prag të Krishtlindjes në Promachonas dhe prej andej u nisën menjëherë për në Athinë.

Vaksinat tani ruhen në zona të veçanta, të specializuara që plotësojnë të gjitha specifikimet për ruajtjen e produkteve medicinale dhe nga atje do të fillojnë shpërndarjen e tyre në qendrat e vaksinimit.

Zëvendës Ministri i Mbrojtjes Civile dhe Menaxhimit të Krizave, Nikos Hardalias, Zëvendës Ministri i Shëndetësisë, Vassilis Kontozamanis dhe Sekretari i Përgjithshëm i Kujdesit Parësor Shëndetësor, Marios Themistokleous, janë aktualisht në vendngjarje.

Punonjësit e spitaleve dhe ata në struktura të mbyllura do të vaksinohen të parët. Konkretisht, më 27 dhjetor, vaksinat e para do të kryhen në spitalet referuese të Atikës: Spitali Evangelismos, Spitali Sotiria, Spitali Attica, Thriasio dhe Asclepieion i Vulës. Të Dielën 27/12, Presidentja e Republikës Katerina Sakellaropoulou dhe Kryeministri Kyriakos Mitsotakis do të vaksinohen.

Ditën tjetër, 28 dhjetor, shpërndarja do të bëhet në spitalet referuese, në Universitetin e Larissas, në AHEPA, në Universitetin e Janinës dhe në Patras, në mënyrë që vaksinimet për personelin mjekësor të këtyre spitaleve të fillojnë në 29 dhjetor.

Deri më 30 dhjetor, do të merret grupi i parë i madh i Pfizer 83,850 doza vaksine. Dorëzimet e vaksinave Pfizer që korrespondojnë me popullatën, bazuar në marrëveshjen e Evropës Qendrore, do të dorëzohen në fund të janarit, 429,000 doza dhe 333,450 doza të tjera deri në fund të shkurtit. Deri në fund të marsit do të merren 1,265,550 vaksina nga vetëm një kompani, Pfizer-BioNTech.