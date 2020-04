Koronavirusi vijon të rritet me shifra të larta në mbarë botën. Deri tani janë regjistruar 2 603 147 raste të infektuar me koronavirus në botë, ku vendin e parë e mbajnë SHBA-të me 830 789. Ndërsa numri i të vdekurve me koronavirus ka shkuar 180 784 persona.

Edhe për numrin e të vdekurve në vend të parë janë SHBA-të me 45 638. Më pas ndiqet nga Italia me 25 085 persona të vdekur. ndërsa në vendin e tretë është Spanja me 21 717 të vdekur.

Më pas është Franca e cila edhe ajo e ka kapur shifrën e 20 mijë më saktë, 20 829 të vdekur. Britania e Madhe ka 18 147 të vdekur. Këto janë shtetet që kanë më shumë vdekje dhe të infektuar në botë.