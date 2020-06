Numri i rasteve me koronavirus në botë ka tejkaluar shifrën 7.8 njerëzve në botë sipas të dhënave të “Johns Hopkins University”. Ndërsa numri i viktimave ka shkuar mbi 430 mijë më saktë. SHBA eshte vendi me I prekur nga koronavirusi me më shumë se 2 milione te prekur me COVID-19 dhe reth 115 mije te vdekur.

Pas SHBA është Brazili për numrin më të lartë të të infektuarve ku deri tani ka arritur rreth 650 mijë nga të cilët kanë vdekur mbi 42 mijë persona. Ndërsa në vend të tretë është Rusia me mbi 528 mije të infektuar dhe pothuaj 7 mijë të vdekur. Në Indi janë konfirmuar pothuaj 321 mijë persona të prekur nga COVID-19 ndërsa gati 10 mijë është numri I viktimave. Ndërsa në Angli janë pothuaj 296 mijë person të prekur ndër të cilët mbi 41 mijë janë viktima të virusit.

Kina njoftoi sot 57 raste të reja të konfirmuara me COVID-19, shifra më e lartë ditore që prej muajit prill, duke rritur frikën për një valë të dytë epidemike në vend. Në sajë të kontrolleve strikte, mbajtjes së maskave dhe operacioneve të kufizimit, epidemia u vu nën kontroll në Kinë, ku u shfaq koronavirusi i ri, vitin e kaluar në Wuhan. Por, një vatër e re kontaminimi u zbulua në jug të Pekinit në tregun e Xinfadit, që shet në mënyrë të veçantë mish, peshk dhe perime. Një zbulim që ka çuar në kufizimin e 11 zonave residenciale përreth.