Kryesia e Rithemelimit, në mbledhjen e zhvilluar sot, ka marrë vendimin për të përcaktuar 4 koordinatorë për të vijuar aksionin opozitar në terren. Emrat e miratuar nga Kryesia e Rithemelimit janë:

Gaz Spahia

Klevis Balliu

Aurel Bylykbashi

Arben Qirjako

Koordinatorët e mësipërm, do të organizojnë aksionin opozitar në terren dhe do të vendosin si do të vazhdojnë protestat.