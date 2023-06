Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastriliu është pyetur sot nëse qeveria ka një përgjegje sa i takon protestës së studentëve për punësimin me detyrim. Ajo u shpreh se janë ende në një proces të gjerë konsultimesh.

“Ne kemi ndërmarrë një proces të gjerë konsultimesh, takimesh me studentët e mjekësisë, me rektorë dhe dekan për të krijuar bazën më të mirë të diskutimeve. Në momentin që qeveria do ketë një model për ta caktuar do ua përcjellim.”- thotë Manasitirliu.