40 deputetë të dalë nga lista e koalicionit opozitar të 25 prillit 2021 do të jenë të pranishëm në takimin e thirrur nga Gazment Bardhi. Lulzim Basha dhe deputetet e tij nuk do te marrin pjese ne takim, duke iu referuar deklaratës që Basha bëri këtë të hënë në Kuvend. Ajo që bie ne sy është fakti se në këtë takim do të jenë edhe aleatët e PD-së, Mediu, Duka, Shehi, Dule, ndërsa nuk është përgjigjur nëse do jete në këtë takim Shpëtim Idrizi dhe Mesila Doda.

Do marrin pjese ne takimin e thirrur nga Gazment Bardhi:

Deputetet te cilet nuk jane pergjigjur

Do te mungoje:

Ilda Dhori (Do të mungojë për shkqe personale. Është dakord me mbledhjen)

Deputet I pavarur

Deputetet e pozicionuar me Lulzim Bashen

