Mbreteresha Elizabeth II mbështet lëvizjen kundër racizmit ‘Black Lives Matter’ e krijuar nga peticione të ndryshme në mediat sociale si një lloj protestimi kundrejtë jetevë të humbura në SHBA.

Duke patur edhe lidhje familjare me Meghan Markle tematika e racizmit është shumë ë nxehtë në pallatin mbretëror. Ken Olisa(togeri i parë me ngjyrë për Londrën) u shpreh se familja mbretërore e vet mbretëresha pavarësisht akuzave të ndryshme janë të hapur për të folur rreth kësaj çështjeje, në intervistën që do të zhvillohet ditën e së premtës.

“Unë kam diskutuar me familjen mbretërore të gjithë këtë çështje të racës, veçanërisht në 12 muajt e fundit që nga incidenti i George Floyd,” tha ai.

“Është një temë e nxehtë bisede. Pyetja është se çfarë mund të bëjmë më shumë për të detyruar shoqërinë për të hequr këto barriera. Ata (pallati mbretëror) kujdesen me pasion për ta bërë këtë komb të vetëm të lidhur me të njëjtat vlera.”

Olisa u pyet gjithashtu nëse familja mbretërore mbështet ‘BLM’. “Përgjigja është lehtë po,” tha ai.

Ndihmësi tha se Mbretëresha kishte kërkuar këshillën e tij në lidhje me vizitën në Kullën Grenfell pas zjarrit të qershorit 2017, në të cilin vdiqën 72 persona dhe ai tha se ajo duhet të shkonte.

“Mbaj mend që mendova pasi gjithçka ndodhi, ishte mjaft e frikshme, ne nuk e dinim nëse ajo do të shahej apo do t’i hidheshin gjëra, etj., Dhe kur zbriti nga makina të gjithë këta njerëz duartrokitën,” shtoi Olisa.

Intervista ishte pjesë e një programi të quajtur “Black to Front”, i cili do të transmetohet të Premten në mbrëmje në orën 7 pasdite. Programi u bë nga një ekip krejtësisht me ngjyrë i prezantuesve dhe reporterëve.