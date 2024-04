Për dy ditë me radhe në Lezhë u mbaj festivali kombetar i Dancit. Shtojzavallet 2024, ngjiti në skenen e pallatit të kultures “Dedë Ndue Lazri” të këtij qyteti trupa nga e gjithë Shqiperia dhe ato të ardhura nga Kosova. Për Drejtoreshen e Qendres Kulturore të Femijeve “Gjergj Lacaj” në Lezhe Mimoza Xhafa, ky ishte vetem starti i një aktiviteti me synimin per ta kthyer në tradite, ndërsa për koreografen Rudina Demaliaj, performancat koreografike prezantuan pjesë nga perditshmeria, realiteti dhe deshirat e fëmijeve.

Eshtë koha më e mirë e shfrytezuar duke ndjekur këta femije tha për këtë aktivitet kryetari i Bashkisë Lezhë, Pjerin Ndreu.

Shtojzavallet Lezhë 2024, u mbajt në kuader të dites boterore të dancit, duke e vendosur në kalendarin e aktiviteteve të pervitshme kulturore të Lezhës.