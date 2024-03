Është mbyllur ndeshja mes Vllaznisë dhe Tiranës në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër. Shkodranët kanë kaluar në avantazh që në minutën e 22 të takimit me anë të golit të shënuar nga Juric. Në minutat shtesë të pjesës së parë ishte Balaj ai që dyfishoi shifrat, duke e mbyllur pjesën e parë në 2-0. Në pjesën e dytë të takimit janë ekipi bardheblu që hynë sërish në lojë me një aksion I nisur me Përgjonin që hedh një top për Nikqin dhe ky i fundit e çon drejt rrjetës. Por skuadra kuqeblu iua ndërpret festën në gjysëm pasi është kapiteni Balaj ai I cili e kthen 11 metërshin e fituar nga Sala I sapohedhur në fushë në gol dhe duke e mbyllur klasiken e futbollit shqiptar me rezultatin 3-1.