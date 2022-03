Ka përfunduar me rezultatin 1 me 2 në favor të bardhebluve klasikja e futbollit Vllaznia-Tirana, e luajtur në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër . Një pjesë e parë e mirë për shkodranët të cilët kaluan në avantazh që në minutën e 7- të me anë të Aralicës . Në të 12-të, Aralica realizoi edhe golin e dytë, por VAR ndali festën e tifozëve të pranishëm duke anuluar gjithçka për pozicion jashtë loje. Në minutën e 31-të ishte Engjëll Hoti që goditi traversën duke i shkuar shumë pranë golit të barazimit për Tiranën, por vetëm një minutë më pas, Gjumshi prek topin me dorë në zonë. Gjyqtari Jorgji me ndihmën e VAR akordon penallti. Nga 11-metra distancë, Liridon Latifi nuk tregohet i saktë duke përplasur topin në shtyllën pingule.

Emocionet nuk përfunduan këtu pasi në minutën e 43-të me një skemë perfekte, Ismajlgeci realizoi një gol për Tiranën duke barazuar shifrat në 1-1.

Në minutën e 70-të me një aksion model, me një kundërsulm të shpejtë, Engjëll Hoti dërgoi topin në rrjetë duke bërë që në “Loro Boriçi” të pllakoste heshtja. Shumë pëpjekje nga shkodranët për të marrë të paktën 1 pikë nga ky takim por që nuk ia dalin dhe ndeshja mbyllet kështu me rezultatin 1 me 2 duke çuar Tiranën në kuotën e 56 pikëve ndërsa shkodranët në vendin e tretë me 39 pikë.