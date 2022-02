Ka përfunduar me rezultatin 1 me 1 ndeshja Partizani-Vllaznia e luajtur në stadiumin “Air Albania”. Ndeshja filloi me një rast tepër të veçantë në favor të shkodranëve të cilët fitojnë një penallti që në minutën e 11 pas prekjes së topit me dorë të Bitrit e cila ekzekutohet nga Latifi i cili gabon nga pika e bardhë pasi Alban Hoxha pret por VAR konfirmon përsëritjen e penalltisë pasi Hoxha kishte dale nga porta. Latifi gjuan sërish dhe këtë herë nuk gabon duke e kaluar Vllazninë në avantazh.

Në një dyluftim mes Hakajt dhe Markut, kërkohet verifikimi nga VAR i cili nxjerr me karton të kuq shkodranin duke e lënë skuadrën e Vllaznise me 1 lojtarë më pak. Pjesa e dytë nisi me një eufori nga të dyja skuadrat. Ashtu siç pritej, Partizani shtoi ofensivën në pjesën e dytë dhe në minutën e 65-të, Tedi Cara barazoi rezultatin në 1-1, një gol që u anulua fillimisht nga anësori por i konfirmuar më pas nga VAR. Partizani tentoi në çdo formë të shënonte golin tre pikësh por pa sukses, me dy ekipet që ndajnë nga një pikë që i shërben pak ose aspak objektivave të tyre sezonal. Kështu Vllaznia arrin të marrë vetëm 1 pike .