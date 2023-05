Mbyllet procesi i numërimit të votave për anëtarë këshilli bashkiak edhe në qytetin e Lezhës.

Siç ndodhi me kryetarin e bashkisë, edhe në Këshillat Bashkiakë PS-ja ka dalë forcë e parë me 9 mandate, e cila pasohet nga PSD-ja me 7 mandate.

Koalicioni Bashkë Fitojmë ka arritur të marrë 6 mandate, PKD 4 mandate, PAA 1 mandat, PR 1 mandat, PLl 1 mandat, PDS 1 mandat, PD 2 mandate, FRD 1 mandat, AAK 1 mandat, PUK 2 mandate, PGJ 1 mandat, PASH 1 mandat.

Ndërsa në Kurbin vijon numërimi ku deri më tani nga 34QV PS është forcë e parë.