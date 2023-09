Mbyllet pjesa e parë e ndeshjes Laçi – Vllaznia me rezultatin 1-1. Kuqeblutë arritën të shënojnë të parët që në minutën e 3’ të kësaj pjese me anë të Lorik Boshnjakut. Por kur mendohej se kjo pjesë e parë do të mbyllej me avantazhin e Vllaznisë në minutën e fundit të shtesës janë laçjanët ata që shënojnë duke barazuar rezultatin.