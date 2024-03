Eshtë mbyllur me barazim 1-1 pjesa e parë e ndeshjes Vllaznia-Erzeni në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër. Një krosim i Boshnjakut në zone në zonë n ë minutën e 28’ kthehet në asist për Balajn, i cili godet me kokë dhe i jep avantazhin vendasve.vetëm 11 minuta më vonë Erzeni arrin të barazojë shofrat nga një pasim fantastik nga thellësia me mesfushës kthehet në asist për Blazeviç, i cili e kontrrolon mirë topin dhe gjuan duke çuar topin në rrjetë.