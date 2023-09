Është mbyllur me rezultatin 2-0 pjesa e parë e ndeshjes Vllaznia- Teuta e cila po luhet në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër. Kuqeblutë kaluan ne avantazh që në minutën e 15’ ku pas një goditje nga këndi, Balaj gjendet i vetëm dhe me kokë dërgon topin në rrjetë, duke e çuar rezultatin 1 me 0. Në të 30’ minutë pas një goditje këndi të Teutës, është Boshnjaku i cili largon me vështirësi, në një moment kur loja është zhvendosur plotësisht në gjysmëfushën e shkodranëve. Por vetëm tre minuta pa u mbyllur 45- minutëshi I parë I sfidës shkodranët fitojnë një pënallti e cila kthehet në gola sërish nga kapiteni Balaj duke e dyfishuar rezultatin