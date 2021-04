Pas mbylljes së fushatës elektorale në Shkodër nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili deklaroi se të dielën PD do të sjellë ndryshimin, kandidati për deputet në qarkun Shkodër, Bardh Spahia, përmes një statusi në “Facebook” ka përcjellur atmosferën e krijuar sot në Shkodër nga simpatizantët e kësaj force politike.

Spahia thekson se më 25 prill, Shkodra do të jetë lokomotiva e fitores për Partinë Demokratike.

POSTIMI I PLOTË

SHKODRA #25 PRILL #LOKOMOTIVA E FITORES

Si përherë Shkodra, mbështet idealet e demokracisë dhe Partinë Demokratike.

Në çdo betejë e në çdo sfidë është lokomotiva e #ndryshimit.

Me #25 Prill Shkodra do të përcjellë mesazhin e ndryshimit, mesazhin e FITORES HISTORIKE, me PD dhe Lulzim Bashën Kryeministër.

#25Prill #PD #Nr.

#BardhSpahia #Nr.

#ShkodraFiton

#ShqipëriaFITON