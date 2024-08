Nje pushues kosovar rreth 55-vjec eshte mbytur ne plazhin e Shengjinit pasditen e kesaj te marte. Ngjarja ka ndodhur ne bregdetin e Ranes se Hedhur dhe pushuesi i nxor nga uji pa shenja jete. Viktima po dergohet ne morgun e spitalit te lezhes ku do ti nenshtrohet ekspertizes mjeko-ligjore, ndersa me lidhje me rastin kane nisur hetimet.