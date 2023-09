Zelensky do të jetë aty, më 20 shtator kur kryeministri i vendit Edi Rama, do të drejtojë mbledhjen e hapur të Këshillit të Sigurimit në OKB, një mundësi për samit të vërtetë mbi Ukrainën, çka nuk ka ndodhur që nga fillimi i luftës, sipas United Nations, ku janë renditur prioritetet e prioritetet e presidencës shqiptare të KS. Që nga shkurti i vitit 2022, lufta jo vetëm që ka shkatërruar jetën në Ukrainë, por ka pasur edhe pasoja të shumta negative për vendet në rajon, arkitekturën evropiane dhe mbarë botën. Përfaqësuesi i Përhershëm i Shqipërisë në OKB, Ferit Hoxha, duke iu përgjigjur pyetjeve të shumta të gazetarëve në lidhje me takimin e 20 shtatorit, tha se “pothuajse mund të konfirmoj” se presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky do të marrë pjesë, duke shënuar praninë e tij të parë në Këshillin e Sigurimit.

”Nuk ka pasur ende një takim në nivel të kryetarëve të shteteve apo qeverive për këtë temë”, theksoi ai, duke shtuar se do të përcaktohen rrugët se si mund të përfundojë kjo situatë dhe si mund të nisë një proces kuptimplotë paqeje.

Ai shtoi se procesi i paqes duhet të respektojë integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht. Takimet e tjera në shtator, do të fokusohen në Lindjen e Mesme, Sirinë, Jemenin, Afganistanin, Republikën Demokratike të Kongos, Misionin e Kombeve të Bashkuara për Ndihmën e Tranzicionit të Integruar në Sudan Misionin e Kombeve të Bashkuara në Sudanin e Jugut dhe të Bashkuara Operacionet paqeruajtëse të kombeve.