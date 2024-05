Sektori publik është i ndikuar fuqishëm nga adoptimi i inteligjencës artificiale me afërsisht 57% të punonjësve, afërsisht 1.8 milionë punëtorë, të cilët do të jenë shumë të ekspozuar ndaj teknologjisë së re dhe 12% e tyre në rrezik të zëvendësimit, e barabartë me 218 mijë njerëz. Kjo është ajo që del nga hulumtimi i FPA “Ndikimi i inteligjencës artificiale në punësimin publik” i paraqitur në hapjen e Forumit Pa 2024 sipas të cilit midis punonjësve publikë shumë të ekspozuar, shumica (80%) mund të integronte inteligjencën artificiale në punën e saj, duke arritur përmirësime të dukshme.

Mbërrin drita e fundit jeshile për Aktin e AI-së. Ky do të jetë ligji i parë në botë për teknologjinë Rreth 1.5 milionë punëtorë në role drejtuese (si menaxherët e shkollave, menaxherët strategjikë dhe drejtues të projekteve novatore, ekspertë teknikë dhe profesionistë, prefektë, magjistratë dhe drejtorë të përgjithshëm), do të jenë në gjendje të operojnë në mënyrë plotësuese me teknologjitë e reja, nëse do të trajnohen në mënyrë adekuate dhe me një organizatë aftësuese. Nga ana tjetër, 12% janë në rrezik zëvendësimi, 218 mijë punonjës publikë që i përkasin profesioneve më pak të specializuara, të karakterizuara nga detyra të përsëritura dhe të parashikueshme që mund të kryheshin lehtësisht nga inteligjenca artificiale mund të zëvendësohen. 8% e mbetur (rreth 154 mijë punonjës duke përfshirë shumë profesione në sektorin e shëndetësisë dhe atë diplomatike) janë në një zonë të paqartë midis sinergjive të mundshme dhe rreziqeve të zëvendësimit.

“Profesionet shumë të specializuara si rolet menaxheriale, menaxherët dhe profesionistët kanë një potencial të fortë për bashkëpunim, ndërsa ato më pak të specializuara dhe rutinë janë të cenueshme ndaj zëvendësimit, duke sugjeruar nevojën për një rishqyrtim të roleve dhe një rikualifikim për të. Revolucioni i AI përfaqëson ‘valën e tretë’ të transformimit për sektorin publik në 15 vitet e fundit, pas rishikimit të shpenzimeve dhe pandemisë.

“Përballë një ndikimi të tillë, administrata publike thirret për një reformë strukturore – shton Carlo Mochi Sismondi, President i FPA-. Ne kemi nevojë për një rishikim të proceseve trajnuese, të orientuara drejt zhvillimit të aftësive si kreativiteti, përshtatshmëria, kritike dhe anësore, të menduarit dhe aftësitë e buta, të cilat mund të kualifikojnë punën e çliruar nga detyrat e përsëritura rutinë. Në nivel organizativ, logjika hierarkike dhe burokratike duhet të braktiset për të futur fleksibilitetin e nevojshëm për të menaxhuar ndryshimin për objektivat dhe rezultatet.

57% e punëtorëve janë shumë të ekspozuar ndaj AI ndërsa 28% janë mesatarisht të ndikuar dhe vetëm 15% përjetojnë pak ose aspak ndikim.