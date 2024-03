Një ngjarje e paprecedentë ka përfshirë Princ Lekën dhe ish-bashkëshortja e tij, Elia Zaharia.

Kjo e fundi akuzohet nga princi se e ka dhunuar, bashkë me babain e saj, Gjergj Zaharia. Mësohet se Leka ka shkuar për të takuar vajzën e cila jeton në oborrin Mbretëror me mamanë e saj, por aty është përballur fillimisht me ofendimet e ish-vjehrrit dhe me pas me dhune fizike ndaj tij. Raportohet se princ Leka ka kërkuar edhe urdhër mbrojtje.