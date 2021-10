Me një buzëqeshje të madhe dhe me sfondin e logos së tij të re dhe emrit të kompanisë, Mark Zuckerberg “mirëpret” epokën e re të Facebook me një foto që ka postuar në llogarinë e tij personale në Instagram. Në këtë foto, shefi ekzekutiv i Facebook-ut qëndron qartë para disa ndërtesave, njëra prej të cilave mban një tabelë të madhe të quajtur Meta (emri i ri i kompanisë së tij, siç bëri të ditur dje). “Përshëndetje Meta”, shkruan në mbishkrimin e postimit.

Dje, pas një jave mjaft të vështirë për platformën Facebook, për shkak të skandalit me rrjedhjen e dokumenteve që ekspozojnë politikat e saj, Zuckerberg prezantoi kapitullin e ri revolucionar për kompaninë e tij. Siç u bë e njohur drejtpërdrejt në një event online, kompania mëmë Facebook Inc., e cila zotëron Instagramin dhe WhatsApp, do të fitojë një titull të ri.

Emri i ri do të jetë “Meta” dhe i referohet metaverse , një politikë e re e kompanisë që ndërthur realitetin virtual me teknologjinë, për sa i përket punës dhe argëtimit. Siç shpjegoi Zuckerberg, logoja e Facebook në faqen e saj të internetit dhe platformat celulare do të mbetet e njëjtë. Drejtori i Përgjithshëm i kompanisë foli për një epokë të re si për gjigantin e teknologjisë ashtu edhe për internetin.

“Ne bëjmë gabime, por mësojmë prej tyre dhe vazhdojmë të ecim përpara”, tha bashkëthemeluesi i Facebook Mark Zuckerberg pas ndërprerjes historike që ndezi një debat të gjerë mbi politikën e privatësisë së gjigantit të teknologjisë.