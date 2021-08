WhatsApp po nxjerr një risi që lejon përdoruesit që fotografitë ose videot të zhduken pasi të shihen.

Pasi marrësi hap imazhin për herë të parë, e fshin atë, pa e ruajtur atë në një telefon.

WhatsApp tha se funksioni kishte për qëllim “t’u japë përdoruesve edhe më shumë kontroll mbi privatësinë e tyre”.

Sidoqoftë, avokatët e mbrojtjes së fëmijëve kanë shprehur shqetësimin se mesazhet e zhdukjes automatike mund të ndihmojnë në fshehjen e provave të abuzimit seksual të fëmijëve.

Shoqëria Kombëtare për Parandalimin e Mizorisë ndaj Fëmijëve (NSPCC) tashmë është në kundërshtim me kompaninë mëmë të ËhatsApp Facebook për përdorimin e mesazheve të koduara.

Një kriptim i tillë do të thotë që policia nuk mund t’i shohë mesazhet “në tranzit” – vetëm dërguesi dhe marrësi mund t’i shohin. Por fshirja automatike e mesazheve mund të nënkuptojë që pajisjet e konfiskuara në bastisjet e policisë nuk do të përmbajnë më as prova.