Mediat italiane kanë ardhur me një artikull të zgjatur, sa i takon mafias, ku ka bërë një paralelizëm mes Ndranghetas dhe asaj shqiptare. Sipas mediave, Ndrangheta ka një konkurrent të ri në tregun e kokainës në Evropë dhe ajo është pikërisht krimi i organizuar shqiptar, që ka gjithnjë e më shumë lidhje të forta me kartelet kolumbiane të drogës. Dhe tregu për të cilin ata konkurrojnë është mjaft fitimprurës kur merrni parasysh se konsumi i kokainës është rritur për më shumë se një dekadë në Evropën Perëndimore Qendrore.

Sipas vlerësimeve të fundit, përdoruesit e tij të rregullt janë afërsisht 4.4 milion. Sipas Qendrës Evropiane të Monitorimit për Drogë dhe Varësi nga saj, 18 milionë evropianë midis moshës 18 dhe 64 vjeç e kanë përdorur atë të paktën një herë në jetën e tyre. Në mesin e konsumatorëve 2.2 milionë janë midis 15 dhe 34 vjeç. Mosha mesatare e konsumit të parë është rreth 23 vjeç.

Sipas raportit, roli që u luajt historikisht nga ‘Ndrangheta’ tani po kalon në duart e organizatave të tjera dhe, në dhjetë vitet e fundit, grupet shqiptare janë rritur më së shumti ndonjëherë. Sipas raportit të Europol, duket se këto shoqata tani janë në gjendje të menaxhojnë rrjete të mëdha shpërndarëse në Evropë me një shkallë të caktuar koordinimi transnacional dhe të krijojnë marrëdhënie të drejtpërdrejta me furnizuesit në Amerikën Latine.

Që nga viti 2012, grupet shqipfolëse janë bërë jashtëzakonisht me ndikim në portet kryesore në Amerikën Latine dhe në Evropë. Në vitin 2020, Europol së bashku me policinë nga vende të ndryshme përfunduan një operacion që synonte çmontimin e organizatës shqiptare ‘Kompania Bello’, një nga më aktivët në Evropë. Ajo që doli nga hetimi, i cili çoi në arrestimin e 104 individëve, është fakti se modeli i tyre i biznesit është jashtëzakonisht i sofistikuar. Sipas raportit, rrjeti i krimit ishte në gjendje të kontrollonte të gjithë zinxhirin e furnizimit.

Në fakt, duke përdorur mjete të sofistikuara të komunikimit të koduar, kreu i bandës së organizatës – një shqiptar dyzetvjeçar me qendër në Ekuador – negocioi drejtpërdrejt me kartelet e drogës në Amerikën e Jugut, organizoi dërgesa të mëdha të kokainës në portet kryesore në Evropë dhe, me ndihmën e bashkëpunëtorëve me qendër në Itali, Holandë dhe Shqipëri, shpërndarje e organizuar në të gjithë Evropën.