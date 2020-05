KOSOVA

Parku i qytetit këtë të hënë ishte njëri prej vendeve, i cili u shfrytëzua për relaksim dhe rekreacion për disa prej qytetarëve të kryeqytetit.

Rrugët e mbushura me qytetarë, të cilët shëtisin pa maska dhe pa respektuar distancën fizike, u panë gjithandej Prishtinës, raporton KOHA.

E ndonëse dita e hënë ishte ditë pushimi, rrugët e kryeqytetit i ngjanin një dite të zakonshme pune.

Për këtë Prishtina rrezikon t’i kthehen karantinës.

Rritja eventuale e të infektuarve, sipas zyrtarëve të Komunës, mund ta kthejë kryeqytetin nën masën e karantinës, e cila u hoq pas uljes së rasteve me koronavirus.

Dalja e pakontrolluar e qytetarëve, sipas zyrtarëve të OBSH-së, nuk është tregues i mirë për situatën pandemike.

Ndërsa zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se para datës 18 maj, kur parashihet faza e dytë e lehtësimit të masave, do të vlerësohet fillimisht situata epidemiologjike.

Xhevdet Pozhari, këshilltar i ministrit të Shëndetësisë, ka thënë se ata do të marrin vlerësimin dhe raportin e IKSHPK-së për situatën epidemiologjike dhe bazuar në to do të vendosin nëse do të rikthehen masat restriktive apo do të shkohet me lehtësim të tyre.

E për këtë situatë të krijuar ka reaguar edhe drejtori i IKSHPK-së, Naser Ramadani.

Ai, në Facebook, edhe një herë ka bërë thirrje për respektim të masave dhe për sa më pak dalje të qytetarëve.