Mega Electronics hap filialin e saj ne Malesine e Madhe ne qytetin e Koplikut, me mbi 25 vite eksperience ne treg. Ofron markat me te mira italiane dhe gjermane bashke me garancite per klientet e saj.

Qytetaret ne Malesine e Madhe nuk do te kene me nevoje te udhetojne drejt Shkodres shprehet administratori i Mega Electronics.

Marredhenia me klientin eshte paresore per kompanine Mega Electronics.

Tashmë banorët e bashkisë Malësi e Madhe kanë mundësinë të zgjedhin mes markave më të mira europiane, për mes filialit të ri të “Mega Electronics”