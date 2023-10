Vllaznia do te luaje neser ne ora 18:00 ne Elbasan ndaj Dinamo City ndeshjen e rradhes per kampionat. Nje sfide delikate per kuqeblute qe vijne pas humbjes 0-2 ne shtepi ndaj Egnatias. Trajneri Migen Memelli duke folur ne prag te kesaj ndeshje eshte ndalur edhe tek fillimi jo i duhur i skuadres ne kete kampionat duke grumbulluar vetem 8 pike ne 6 ndeshje. Ai ka marre edhe pergjegjesite e tij per situaten e krijuar.

“Besoj dhe jam i vetedijshem se kemi pergjegjesi, jo per situaten por menyren se si dhe çfare duhet te benim me mire ne gjithe keto jave sepse mendoj se do te duhej te kishim tre pike me teper, por futbolli keshtu eshte.