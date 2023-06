“Memesia sipermarrja me e madhe”, nisma e Ministres se shtetit per sipermarrjen ka mbledhur ne Shkoder gra dhe vajza sipermarrese te cilat perballen cdo dite me veshtire jo vetem te biznesit por edhe rritjes se femijeve. Ministrja Bilali ne fjalen e saj u shpreh se grate ne biznes ashtu si edhe ne jete jane forca me e madhe, nderkohe qe qeveria shqiptare ka ne prioritetin e saj politka lehtesuese qe favorizojne grate ne biznes.

I konceptuar si nje tryeze e perbashket, mes emocioneve edhe te femijeve, sipermarreset ne Shkoder kane rrefyer eksperiencat tyre nderkohe qe Ministrja Bilali u shpreh se ky takim si sherben edhe si ftese per grate sipermarrese te aplikojne ne programet e nxitjes

Kjo nisem pritet te zhvillohet edhe ne qytetet e tjera si promovim dhe nxitje per grate sipermarrese ne Shqiperi.