Disa ditë më herët Graniti ka pranuar se është ende i dashuruar më ish-partneren e tij.

Vajza në fjalë kishte zgjedhur që nëpërmjet një letre ta sqaronte një herë e mirë gjithë situatën që kishte ndodhur me Granitin. Pas kësaj letre Graniti u përlot dhe shprehu se e ka marrë malli që ta takojë.

Në një bisedë me Semin ai e pyet atë se nëse lidhja me vajzën në fjalë do të vazhdojë edhe mbas largimit të tij nga shtëpia e “Big Brother”.

Semi e ngushëllon ate duke i thënë se nëse ajo ka shkruar një letër për të atëherë ajo ka ndjenja reale.

“Unë mendoj se lidhja jote jashtë vazhdon përderisa dhe ajo vajza të kishte shkruajtur një letër dhe në fund fare ishte ajo që tha kur të dalësh do të flasim. S’ke bërë ndonjë gjë. Ke menduar që ke pas qejf dikë tjetër dhe e kuptove që se ke më se e ke mendjen te ai njeriu që ke jashtë. Është normale që njeriu herë pas here të ndihet konfuz me veten e tij,”- i thotë ajo.