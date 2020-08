Ditën e sotme do të mbetemi në ndikimin e motit të kthjellët gjatë orëve të paradites në të gjithë vendin. Por, gjatë orëve të pasdites do të ketë kalime vranësirash nëpër të gjithë territorin, më të dukshme në zonat malore përgjatë kufirit lindor. Të njëjtat kushte atmosferike do të na shoqërojnë edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 17°C deri në 38°C.

Era do fryjë e lehtë me shpejtësi deri 30 km/h nga drejtimi Verior-Veriperëndimor duke krijuar dallgëzim 2-3 ballë.

Për sa i përket Rajonit dhe Evropës, një sistem vranësirash do të përfshijë Ishujt Britanikë duke sjellë shira me intensitet të lartë. Po ashtu me shira të dendur vijon moti për Europën veri-verilindore. Ndërsa pjesa me e madhe e kontinentit karakterizohet nga moti i kthjellët dhe vranësira të lehta.