Sipas MeteoAlb: Në pjesën më të madhe të ditës endi ynë do të jetë në dominimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike në pjesën më të madhe të territorit. Por vranësirat e pakta do të jenë më të fokusuara në zonat verilindore, duke krijuar mundësi për reshje të pakta dëbore. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga -7°C deri në 12°C. Era do fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtesi mbi 40 km/h nga drejtimi Verior – Verilindor duke krijuar dallgëzim mbi 3 ballë.

Kosova: Republika e Kosovës përgjatë gjithë 24_orëshit do të dominohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike, KU parashikohet që territori të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta të cilat nuk do të mund të gjenerojnë reshje.

Maqedonia e Veriut: Vijon ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme mbi territori e MV për gjatë gjithë ditës. Kjo do të sjell në MV alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta, KU më të dukshme kthjellimet do të jenë gjatë mesditës. Ndërsa vranësirat do të jenë më të theksuara në Lindje të vendit.