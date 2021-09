Apple ka bërë me dije sot me 14 shtator kompania do të prezantojë iPhone 13.

Kompania gjithashtu do të prezantojë Apple Watch të ri dhe AirPods .

Lançimi do të jetë online dhe do të transmetohet në faqen e Apple, siç ka bërë që nga fillimi i pandemisë në vitin 2020.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Apple zakonisht lançon iPhone në shtator, por vitin e kaluar, për shkak të pandemisë, Apple njoftoi iPhone 12 në tetor.

Kompania pritet të përmirësojë MacBook Pro dhe iPad këtë vjeshtë, të paktën nëse i përmbahet orarit të saj vjetor.