Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Dashuria nuk po shkon shumë mirë, është pak kaotike por shumë shpejt do të kuptoni se çfarë të bëni. Në punë ka shumë përkushtim por duhet të mësoni të shkëputeni për pak dhe të relaksoheni. Nga ana tjetër jemi gati në mes të gushtit, në mes të verës, nëse nuk merrni tani energji kur do ta bëni?

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën ka diçka në pritje me partnerin tuaj, ndaj përpiquni të sqaroni se çfarë nuk funksionon në marrëdhënie. Në punë mund të debatoni me kolegët, por përpiquni të mbani gjuhën.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Me hënën në shenjën tuaj ndjenjat do të jenë shumë të forta. Shijojeni këtë periudhë. Në punë gjithçka po shkon mirë edhe nëse me pak më shumë përpjekje mund të merrni më shumë kënaqësi. Do të shihni që së shpejti gjithçka është në rregull.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do keni nevojë për emocione të forta dhe pse jo, mund t’i gjeni në një flirt veror. Së shpejti do të vijë një pikë kthese në punë. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Përveshni mëngët dhe nuk do të zhgënjeheni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën mëngjesi do të jetë pak nervoz por tashmë pasdite gjërat kanë filluar të përmirësohen. Në punë të gjithë janë krenarë dhe krenarë për ty, vazhdo kështu. Jo të gjitha të këqijat kanë një rreshtim argjendi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ju duhet t’i kushtoni vëmendje ndryshimeve të humorit dhe mos u shqetësoni në punë sepse së shpejti do të keni kënaqësi të mëdha. Do të shihni që së shpejti diçka do të shkojë siç duhet, mjafton të përveshni mëngët.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju duhet të strehoheni mes dashurive tuaja më të zjarrta. Lajmet në punë vijnë tashmë në fund të gushtit. Do të shihni që gjithçka është rregulluar, përveshni mëngët.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën mos u bëni pesimistë sepse dashuria mund t’ju japë emocione të mëdha. Në punë, prisni edhe pak përpara se të bëni kërkesa.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri merrni një ditë për t’ia dedikuar partnerit tuaj dhe në punë mos kini frikë të flisni qartë me kolegët nëse ata nuk sillen ashtu siç duhet. Vetëm kështu do të mund të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Mos u shqetësoni sepse për pak javë hëna do të kthehet në anën tuaj dhe gjithashtu emocionet do të kthehen më të forta se kurrë. Një lajm interesant do të vijë në punë. Ndoshta më në fund diçka po lëviz edhe në favorin tuaj. Dini të arrini gjëra të mëdha.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën në dashuri ka një problem të vogël që po ju bën të pakënaqur, por nuk duhet të dekurajoheni. Në punë, bëni një pushim, më pas do të keni mjaft kohë për t’u rikuperuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Do eksploroni njohjet e reja sepse ato mund të bëhen diçka më shumë. Gjithçka po shkon mirë në punë por ju ndjeni nevojën e fortë për të ndaluar për një moment dhe për të pushuar pak. Ju duhet vërtet për të rimbushur bateritë tuaja.