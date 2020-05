Gjatë ditë së sotme në vendin tonë do të vijojë ndikimi i masave ajrore të paqëndrueshme, duke diktura mot të vranët dhe shira të pakët dhe të izoluar në gjysmën lindore të vendit. Sipas Meteoalb më të dukshme reshjet do jenë gjatë mesditës dhe pasdites ndërsa paraditja dhe mbrëmja do kenë herë pas-here intervale me kthjellime.

Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes por mbeten konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 7°C verilindja deri në 26°C ultësira perëndimore.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi deri 40 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar brigjet detare dallgëzim 4 ballë.