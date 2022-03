Sipas MeteoAlb: Pritet rënie e presionit atmosferik duke sjellë, vranësira dhe reshje të izoluara shiu e dëbore në zonat malore Lindore ndërsa kthjellime dhe vranësira të dendura do të ketë bregdeti dhe pjesërisht zonat e ulëta. Orët e pasdites sjellin përmirësim të motit në ultësirën perëndimore duke lënë zonat malore me vranësira dhe reshje të izoluara dëbore.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por rritje të lehtë pritet gjatë orëve të mesditës duke luhatur vlerat ditore nga -6°C deri në 11°C.

Era do të fryjë e fortë me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi verilindor, për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim mbi 5 ballë.