Flet mesuesja kujdestare e Musaen Zenelit ne shkolle te mesme Valbona Kapiaj.

“Musaenin qe diten e pare e kam njohur dhe me ka ndihmuar biles per te rregulluar klasen ku do te mesonte dhe ku do te merrte profilin e kuzhinierit. Nje femije shume i mire, shume i dashur, shume i komunikueshem, shume i sinqerte dhe shume i mire sidomos me mesuesat.

Ka qene nje femije shume i mire dhe keshtu vitet kaluan dhe erdhi viti i katert dhe ai mori nje profil per turizem. Qe nga viti i pare e deri ne vitin e katert e ka dashur shume punen. Ka dashur medoemos te gjente nje pune per t’ju bere krah familjes sidmos nenes se tij.

Naten e matures ka qene nata e fundit qe ka qene bashke me mua dhe shoket e shoqet e klases dhe gjithe pjesetaret e kolektivit tone. Nuk do ta harroj kurre ate nate me ate dashurine e tij, me afrimitetin dhe komunikimin e tij.

Musaeni i afroi nje buzeqeshje te gjithe mesuesve per gjithe vitet qe ai ka marre tek shkolla jone.”