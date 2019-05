Sot do të zhvillohet në Tiranë Samiti i Brdo-Brijunit me pjesëmarrjen e udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor i organizuar nga presidenti shqiptar Ilir Meta. Por mëngjesin e sotëm, pak para fillimit të Samitit, kreu i shtetit ka postuar në Instagram një foto duke bërë vrap në natyrë. Postimin Presidenti e shoqëron me një mesazh në kuadër të ditës së Europës. “Shqiptarët janë europianë me mendje dhe me zemër. Gëzuar ditën e Europës”.

Ne samitin e sotem të ftuar janë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, Presidenti i Malit të Zi Milo Gjukanoviç, Presidenti i Maqedonisë së Veriut Gjorge Ivanov, presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç dhe anëtarët e Kryesisë së Presidencës së Bosnje-Hercegovinës Milorad Dodik, Shefik Xhaferoviç dhe Zheljko Komshiç.