Presidenti Ilir Meta ka reaguar në lidhje me luftën në Ukrainë, ndërsa pohon se Shqipëria solidarizohet me popullin ukrainas.

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale kreu i shtetit thekson se me rëndësi është që shoqëria civile të vijojë ndihmat humanitare.

REAGIMI I METËS

🇦🇱🤝🇺🇦 Shqipëria krah për krah me Ukrainën, në solidaritet të plotë me përpjekjet e një populli që po lufton heroikisht për të mbrojtur me çdo çmim lirinë e tij!

Nxis shoqërinë civile për të vijuar ndihmat humanitare!

#StandWithUkraine #StopRussianAggression