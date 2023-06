Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikën e Jashtme, Josep Borrell ka reaguar gjithashtu për situatën në Rusi.

“Kam pasur një telefonatë me ministrat e jashtëm të G7 për të shkëmbyer pikëpamjet mbi situatën në Rusi. Përpara Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së të së hënës, unë jam duke koordinuar brenda Bashkimit Evropian dhe kam aktivizuar përgjigjen ndaj krizës. Mbështetja jonë për Ukrainën vazhdon e pandërprerë”, ka shkruar në një postim në Tëitter Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikën e Jashtme, Josep Borrell .

Had a call with @G7 Foreign Ministers to exchange views on the situation in Russia.

Ahead of Monday’s EU Foreign Affairs Council, I am coordinating inside the European Union and have activated the crisis response centre.

Our support to Ukraine continues unabated.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 24, 2023