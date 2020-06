Nga 1 qershori të gjithë hotelet që janë në plazhet e Shqipërisë do të duhet që të nisin aplikimet për shezllonet. Rregullat për menaxhimin e plazheve publike i bëri të ditura ministri i turizmit Blendi Klosi duke thënë se hotelet do të duhet të aplikojnë për të marrë shezllone për atë pjesë që kanë para godinave të tyre ndërsa për mos respektim të protokollit të shëndetësisë do të ketë gjoba shumë të forta deklaroi ministri Klosi nga një takim që zhvilloi me hotelierët në Vlorë.

Muaji qershor do të shërbejë që hotelet dhe institucionet gjithashtu të bëhen gati dhe sezoni turistik këtë vit të nis në 1 korrik, shtyrje kjo e detyruar si shkak i pandemisë COVID-19. Hotelierët kanë pësuar një dëm të madh ekonomik që pritet të vijojë të ndjehet edhe në muaj korrik dhe gusht për shkak se shumë prenotime janë anulluar.