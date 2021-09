Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSH) u bëri thirrje vendeve të pasura me furnizime të mëdha të vaksinave të koronavirusit që të përmbahen nga ofrimi i injeksioneve përforcuese deri në fund të vitit, duke përsëritur një kërkesë të mëparshme që është injoruar.

Duke folur me gazetarët ditën e sotme në Gjenevë, drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus gjithashtu tha se ishte “i tmerruar” nga komentet e një shoqate kryesore të prodhuesve farmaceutikë një ditë më parë, të cilët thanë se furnizimet e vaksinave janë mjaft të larta për të lejuar si injeksione përforcuese ashtu edhe vaksinime në vendet në nevojë urgjente për doza, por që përballen me mungesa.

“Unë nuk do të hesht kur kompanitë dhe vendet që kontrollojnë furnizimin global të vaksinave mendojnë se të varfrit në botë duhet të jenë të kënaqur me mbetjet”, tha ai, duke shtuar se vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme të ulëta nuk ishin përparësia e dytë ose e tretë .

Tedros më parë kishte bërë thirrje për një “moratorium” për dozat përforcuese deri në fund të shtatorit. Por vendet e pasura-përfshirë Izraelin, Mbretërinë e Bashkuar, Danimarkën, Francën, Gjermaninë, Spanjën dhe Shtetet e Bashkuara-kanë filluar ose po shqyrtojnë planet për të ofruar injeksione të treta të vaksinave me dy doza për njerëzit e tyre të rrezikuar, siç janë të moshuarit ose ata me sistemet imunitare të ndërlikuara.

Shefi i OBSH -së tha se ai mori një mesazh të qartë nga ministrat e shëndetësisë në një takim të G20 këtë muaj për një angazhim për të ndihmuar në arritjen e një objektivi që të gjitha vendet të vaksinojnë të paktën 40 përqind të njerëzve të tyre deri në fund të vitit.

“Një muaj më parë, bëra thirrje për një moratorium global mbi dozat përforcuese, të paktën deri në fund të shtatorit, për t’i dhënë përparësi vaksinimit të njerëzve më të rrezikuar në të gjithë botën, të cilët ende nuk kanë marrë dozën e tyre të parë,” tha Tedros. “Ka pasur pak ndryshime në situatën globale që atëherë.”

“Kështu që sot, unë po bëj thirrje për një zgjatje të moratoriumit deri të paktën në fund të vitit për t’i mundësuar çdo vendi të vaksinojë të paktën 40 përqind të popullsisë së tij,” tha ai.

“Rreth 80 përqind e 5.5 miliardë dozave të vaksinave që janë administruar globalisht shkuan në vendet me të ardhura të larta” tha Tedros.

“Ne nuk duam më premtime. Ne duam vetëm vaksinat, “tha shefi i OBSH -së.