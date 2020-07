Presidenti i Republikës, Ilir Meta në një komunikim me gazetarët deklaroi se me miratimin e ligjit për disa ndryshime në statusin e Gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sipas tij, ky ligj i heq të drejta dhe kompetenca presidentit.

“Dje Kuvendi miratoi dekretin e presidentit për kthimin për rishqyrtim, për gjykatën Kushtetuese. Ky është ai drejtët që pata kënaqësi që ta nënshkruaja, para manifestimit në bulevardin Dëshmorët e Kombit në 2 mars. Pranimi i këtij dekreti, provon qartë se maxhoranca u detyrua që të pranoi fuqinë e popullit. Përshëndes Komisionin e Venecias, se me raportin e saj i dha të drejtë presidentit. Betimi i gjyqtarit kushtetues do të duhet të bëhet para Presidentit të Republikës. Veprimi për të ndryshuar procedurës, ishte antikushtetuese. Në të njëjtën ditë, ku vëmendja ishte e përqendruar tek një çështje zhurmëmadhe, Kuvendi u soll krejt ndryshe me ligjin tjetër, për disa shtesa për statusin e Gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kuvendi dje preku në mënyrë të pabesë ligjet e Reformës në Drejtësi. Kuvendi i hoq të drejtën Presidentit për tu betuar tek President dhe anëtarëve të SPAK. Kuvendi një partiak i ndau dje gjyqtarët e Gjykatës së Lartë në tre kategori. Me këtë ligj është cënuar integriteti i Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese. Po kështu Parlamenti një partiak ka ndarë në dy pjesë dhe anëtarët e SPAK.

Gjykata e Lartë është kompetente për zgjedhjen e Gjykatës Kushtetuese. Si ngritja e gjykatës së lartë, dhe asaj Kushtetuese, janë dy nga kushtet e BE dhe Bundestagut.”, tha Meta.