Kostot e larta te energjise per institucionet publike zene nje vend te konsiderueshem ne buxhetin e bashkise se Mirdites, e cila per te ulur keto shpenzime do te perdor energjine e rinovueshme. Kjo do te mundesohet permes nje projekti te financuar nga Komisioni Europian qe synon te ul konsumin e energjise deri ne 70% dhe te ule pavarsine e saj ndaj tregut te energjise. Kreu i Bashkise Mirdite, Albert Melyshi tha se ulja e fatures se energjise qe sot kap nje vlere rreth 170 mije euro do te mundesoje edhe rialokimin e ketyre fondeve ne te tjera nevoja qe kjo bashki ka.

Elvis Ndreka, perfaqesuesi i Co Plan qe mbeshtet bashkine Mirdite thote se kjo do te impaktoje dhe do te rrise eficencen e energjise.

Vendosja e sistemit fotovoltaik do te behet per institucione si bashkia, qendrat shendetesore dhe shkolla me synim per tu zgjeruar vazhdimisht. Ky investim nga fondet e Komisionit Europian kap nje vlere prej 500 mije euro per Bashkine Mirdite.